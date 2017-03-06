У Києві завтра пройде дощ, удень до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 березня, у столиці пройде дощ.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері – до +5°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:30, а зайде у 17:48.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в Україні, практично без опадів, у Криму вдень до +20°.

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