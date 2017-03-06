У Києві завтра пройде дощ, удень до +10°

19:00, 6 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 березня, у столиці пройде дощ.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері – до +5°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.4 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°

Сонце в столиці зійде у 06:30, а зайде у 17:48.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в Україні, практично без опадів, у Криму вдень до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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