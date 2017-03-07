В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +20°.

В Україні місцями очікуються опади / tivasyk.info

У Києві сьогодні пройде дощ, удень +10°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.4 м/с.

У Львові 7 березня без опадів, удень +12°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

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У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря +12°. Вітер північно-східний та південно-західний, до 2.9 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вдень +13°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +14°, вітер південний і південно-східний, до 3.5 м/с.

Прогноз на 7 березня / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вдень +11°. Вітер південно-східний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +14°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вдень +20°, вітер змінний, до 3.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +11°. Вітер східний, до 5.0 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, температура +13°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +13°. Вітер південно-східний, до 5.1 м/с.

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