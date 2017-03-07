У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок у столиці пройде дощ, удень до +10°.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +5°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:30, а зайде у 17:48.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +20°.

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