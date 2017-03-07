Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води в Україні

09:30, 7 березня 2017
388
0

На водоймах України через опади найближчими днями очікуються підйоми рівнів води.

dsns.gov.ua
В Україні очікуються підйоми рівнів води / dsns.gov.ua

По це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°

Зокрема, 7 березня триватиме підйом рiвнiв води над поточними рiвнями, без негативних наслідків:

- на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), річках Закарпаття на 0,2 - 1,0 м;

- в нижнiй течiї Боржави на 0,8 - 1,3 м з початковим виходом води на заплаву.

Також 7-10 березня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському водосховищах продовжиться поступове послаблення та руйнування льодового покриву, закраїни, на Дніпровському та Каховському водосховищах - льодохід, забереги та поступове очищення ділянок водосховищ від льоду.

Нагадаємо, 7 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +20°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин