Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води в Україні

На водоймах України через опади найближчими днями очікуються підйоми рівнів води.

В Україні очікуються підйоми рівнів води / dsns.gov.ua

По це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°

Зокрема, 7 березня триватиме підйом рiвнiв води над поточними рiвнями, без негативних наслідків:

- на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), річках Закарпаття на 0,2 - 1,0 м;

- в нижнiй течiї Боржави на 0,8 - 1,3 м з початковим виходом води на заплаву.

Також 7-10 березня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському водосховищах продовжиться поступове послаблення та руйнування льодового покриву, закраїни, на Дніпровському та Каховському водосховищах - льодохід, забереги та поступове очищення ділянок водосховищ від льоду.

Нагадаємо, 7 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +20°.