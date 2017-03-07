Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води в Україні
На водоймах України через опади найближчими днями очікуються підйоми рівнів води.
По це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°
Зокрема, 7 березня триватиме підйом рiвнiв води над поточними рiвнями, без негативних наслідків:
- на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), річках Закарпаття на 0,2 - 1,0 м;
- в нижнiй течiї Боржави на 0,8 - 1,3 м з початковим виходом води на заплаву.
Також 7-10 березня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському водосховищах продовжиться поступове послаблення та руйнування льодового покриву, закраїни, на Дніпровському та Каховському водосховищах - льодохід, забереги та поступове очищення ділянок водосховищ від льоду.
Нагадаємо, 7 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +20°.
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