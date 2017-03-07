В Італії через сильний вітер 130 лижників опинилися заблокованими на підйомнику

У понеділок, 6 березня, на одному з гірськолижних курортів на півночі Італії під містом Кунео через сильний вітер зупинився підйомник.

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У результаті заблокованими опинилися 130 лижників. На даний момент усім їм надано допомогу, ніхто не постраждав.

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Швидкість вітру в деяких районах П'ємонту досягла 134 км/год, передає ТАСС з посиланням на агентство ANSA.

В інших регіонах Італії також спостерігається сильний вітер, а також були зафіксовані торнадо. На острові Сардинія пориви вітру швидкістю до 100 км/год призвели до утворення хвиль заввишки вісім метрів.

Нагадаємо, одна людина загинула в результаті сходу потужної снігової лавини у горах на півночі Італії в провінції Кунео поблизу кордону з Францією.