Через ураган у Франції понад 600 тисяч будинків залишилися без електрики (відео)

11:30, 7 березня 2017
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У понеділок, 6 березня, на ряд департаментів Франції обрушився ураган, у результаті чого двоє людей загинули, більше 600 тисяч будинків залишилися без електропостачання.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зокрема, в департаменті Дордонь на південно-заході країни дерево заввишки 20 метрів впало на автомобіль, у результаті чого 43-річний водій помер від травм.

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У департаменті Альпи Верхнього Провансу стовбур дерева впав на вантажівку з газовим балоном, що призвело до загибелі водія, передає Xinhua з посиланням на французькі ЗМІ.

Через ураган більше ніж 600 тис. будинків залишилися без електроенергії, що стало найсерйознішим наслідком стихії більше ніж за десять років.

Нагадаємо, не менше двох людей загинули 28 лютого через негоду в США.

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