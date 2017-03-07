У Білорусі встановлено новий температурний рекорд

У Білорусі 5 березня було встановлено новий температурний рекорд.

У Білорусі встановлений температурний рекорд / УНІАН

Зокрема, в Пінську повітря прогрілося до 18,4 градусів тепла, попередній температурний рекорд становив 15,6 градуси, передає БЕЛТА з посиланням на начальника відділу короткострокових прогнозів погоди республіканського центру з гідрометеорології Мінприроди Олександра Беганського.

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"Також температурний рекорд дня для 5 березня був побитий в Бресті: попередній рекорд - 16,3 градусів вище нуля в 1999 році, а температура в Бресті склала 17,8 градусів тепла", - розповів Беганський.

Середньодобова температура в Білорусі 5 березня склала від плюс 3 градусів на півночі до плюс 12 градусів на півдні, це на 7-14 градусів вище кліматичної норми.

За словами синоптика, такий температурний фон характерний для середини квітня.

Нагадаємо, 3 березня в Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +2,9°, що на 0,1° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 1925 року.