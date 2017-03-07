На гірськолижному курорті у Франції лавина накрила кілька людей

12:40, 7 березня 2017
485
0

Сьогодні, 7 березня, на французькому гірськолижному курорті Тінь зійшла снігова лавина.

У французьких Альпах зійшла лавина / zak.depo.ua
У французьких Альпах зійшла лавина / zak.depo.ua

Лавина накрила "багатьох людей", імовірно, лижників, передає BBC.

У горах північної Італії при сходженні лавини загинула людина

Через погану видимість рятувальники не могли використовувати вертольоти, тому пробиратися до місця пригоди довелося пішки.

Відзначається, що в регіоні було оголошено четвертий рівень лавинної небезпеки (з п'яти), курорт був закритий для лижників.

Нагадаємо, у лютому поруч з гірськолижним курортом Тінь в Альпах зійшла лавина. Тоді загинули чотири людини. Усього лавина накрила дев'ять осіб.

Лавина шириною 400 метрів зійшла в тій частині курорту, де немає підготовлених трас. Зазвичай в таких місцях катаються любителі екстремальних відчуттів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин