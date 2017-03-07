На гірськолижному курорті у Франції лавина накрила кілька людей

Сьогодні, 7 березня, на французькому гірськолижному курорті Тінь зійшла снігова лавина.

У французьких Альпах зійшла лавина / zak.depo.ua

Лавина накрила "багатьох людей", імовірно, лижників, передає BBC.

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Через погану видимість рятувальники не могли використовувати вертольоти, тому пробиратися до місця пригоди довелося пішки.

Відзначається, що в регіоні було оголошено четвертий рівень лавинної небезпеки (з п'яти), курорт був закритий для лижників.

Нагадаємо, у лютому поруч з гірськолижним курортом Тінь в Альпах зійшла лавина. Тоді загинули чотири людини. Усього лавина накрила дев'ять осіб.

Лавина шириною 400 метрів зійшла в тій частині курорту, де немає підготовлених трас. Зазвичай в таких місцях катаються любителі екстремальних відчуттів.