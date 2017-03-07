На популярних українських маршрутах без опадів, на півдні температура до +16°

13:00, 7 березня 2017
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Сьогодні і завтра на автошляхах України майже без опадів. На півдні температура до +16°.

На автошляхах України без опадів / rutrassa.ru
На автошляхах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +13°... +15°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, сонячно.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20° (карта)

На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +10° ...+13°. У середу на цьому маршруті практично без опадів, температура до +16°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +13°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +14°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +12°. 8 березня на цьому напрямку без опадів, температура +10° ...+14°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +11° ... +13°. За даним напрямком в середу практично без опадів, температура до +15°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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