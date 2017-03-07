У вівторок, 7 березня, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,4.

Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 94 км на південний захід від островів Меттью і Хантер. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у неділю, 5 березня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9. Одна людина загинула, ще 25 отримали травми.