Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,4

14:30, 7 березня 2017
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У вівторок, 7 березня, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,4.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У результаті землетрусу в Туреччині постраждали п'ятеро людей

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 94 км на південний захід від островів Меттью і Хантер. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у неділю, 5 березня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9. Одна людина загинула, ще 25 отримали травми.

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