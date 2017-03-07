Цього тижня в Україну прийде різке похолодання, але з квітня середньодобова температура буде вище 10° – НАНУ

15:30, 7 березня 2017
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В Україні 9-19 березня очікується різке похолодання, проте з кінця березня - початку квітня середньодобовий температурний режим становитиме вище +10°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова в ході прес-конференції.

На популярних українських маршрутах без опадів, на півдні температура до +16°

"Зараз дуже тепло, але тим не менш найближчими днями, приблизно 9-10 березня і майже до 20 числа, ми очікуємо різке похолодання. Тобто, в нічні години ми чекаємо по всій території України негативні температури нижче мінус чотирьох градусів вночі. Далі, наприкінці березня, ми очікуємо різке підвищення температури", - сказала вона.

За словами експерта, у кінці березня-квітні очікувана середньодобова температура буде вище 10 градусів - плюс 14-15.

"Наприкінці квітня слід очікувати похолодання. Але це похолодання не буде таким, що у всіх регіонах дасть заморозки, тільки в окремих – північних районах. Перша половина травня очікується дуже спекотна, температура повітря вдень буде вище 25 градусів, я думаю, до 30 буде доходити в окремі дні", - розповіла Мартазінова.

Проте в третій декаді ймовірне різке зниження температури, і в окремих місцях по території України можливі заморозки.

"У червні ми очікуємо нестійку погоду: то дуже жарко, то холодно. Природно, всі ці переходи повинні бути дощі", - додала експерт.

"Опади ми очікуємо. У другій половині березня очікується похолодання, і тут можливі сильні дощі зливового характеру. До кінця місяця буде сухо. У квітні слід очікувати опади, але вони будуть змінюватися - то немає, то дуже активні. У травні буде непогано з опадами, та дуже сильні зливові, і часто. Що стосується червня – перша половина буде дуже спекотна, а ось друга половина повинна бути з хорошими зливовими дощами", - додала Мартазінова.

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