У Словаччині ураганний вітер зламав 8,5 тисяч дерев у національному парку

Минулими вихідними сильний вітер зламав 8,5 тисяч дерев у Татранському національному заповіднику, розташованому на відрогах гір Високі Татри.

Татранський національний заповідник / flickr.com, Piotrek

Дерева в багатьох місцях перекрили туристичні доріжки, тому турфірми попросили попередити про це потенційних відвідувачів заповідника, передає "РИА Новости" з посиланням на місцевий портал Teraz.

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"Ураганний вітер, що лютував минулими вихідними на півночі Словаччини, завдав сильний шкоди лісам Татранського національного заповідника (ТНЗ). До землі лягло близько 8,5 тисяч живих стовбурів, що складає приблизно 6,4 тисячі кубометрів дерева", - сказав заступник директора фірми "Державні ліси ТНЗ" Павол Фабіан.

Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, на ряд департаментів Франції обрушився ураган, у результаті чого двоє людей загинули, більш ніж 600 тисяч будинків залишилися без електропостачання.