Восьмого березня в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 березня в Україні без опадів, на півдні вдень до +16°.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +14°. Вітер східний та південно-західний, до 3,5 м/с.

У Львові 8 березня мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +12°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

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У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +4°, вдень +13°. Вітер східний та південно-східний, до 2,5 м/с.

У Вінниці в середу сонячно. Температура вночі +2°, вдень +13°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +2°, вдень +16°, вітер східний та північно-східний, до 4.0 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +3°, вдень +11°. Вітер східний, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +4°, вдень +18°. Вітер східний та північно-східний, до 5.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер східний та північно-східний, до 7.7 м/с.

У Краматорську у середу мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +13°, вітер східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +1°, вдень +13°. Вітер східний, до 5.8 м/с.

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