У Києві завтра без опадів, вдень до +14°

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 березня у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері +8°. Вітер східний та південно-західний, до 3,5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:38, а зайде о 17:50.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 березня в Україні без опадів, на півдні вдень до +16°.

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