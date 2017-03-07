У Києві завтра без опадів, вдень до +14°

19:00, 7 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 березня у столиці без опадів.

УНІАН
 У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері +8°. Вітер східний та південно-західний, до 3,5 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на півдні температура до +16°

Сонце в столиці зійде у 06:38, а зайде о 17:50.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 березня в Україні без опадів, на півдні вдень до +16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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