Подарунок на 8 Березня: погода в Україні потішить теплом до +16°
8-го березня погода у більшості областей України прогнозується комфортна, дощів не передбачається.
Світитиме сонце, очікується висока температура повітря. Протягом дня у середу стовпчики термометрів досягнуть +10-16°, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
До України повернуться невеликі морози
Проте у західних областях завтра синоптична ситуація буде трохи іншою: там пройдуть дощ та очікується невелике похолодання. Вдень у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Чернівцях +4+9°, на Тернопільщині та Хмельниччині до +10°, прогнозує синоптик.
У Києві 8-го березня дощі малоймовірні, а протягом дня температура повітря досягне +10+14°.
Раніше в НАНУ повідомили, що в Україні 9-19 березня очікується різке похолодання, проте з кінця березня - початку квітня середньодобовий температурний режим становитиме вище +10°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+25°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +13°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +11°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +18 °
Вологість: 74 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 11 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин