Подарунок на 8 Березня: погода в Україні потішить теплом до +16°

8-го березня погода у більшості областей України прогнозується комфортна, дощів не передбачається.

8 березня погода потішить українців / Фото УНІАН

Світитиме сонце, очікується висока температура повітря. Протягом дня у середу стовпчики термометрів досягнуть +10-16°, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Проте у західних областях завтра синоптична ситуація буде трохи іншою: там пройдуть дощ та очікується невелике похолодання. Вдень у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Чернівцях +4+9°, на Тернопільщині та Хмельниччині до +10°, прогнозує синоптик.

У Києві 8-го березня дощі малоймовірні, а протягом дня температура повітря досягне +10+14°.

Раніше в НАНУ повідомили, що в Україні 9-19 березня очікується різке похолодання, проте з кінця березня - початку квітня середньодобовий температурний режим становитиме вище +10°.