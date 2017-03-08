Синоптики попередили про підйом рівня води на водосховищах

Українські синоптики попереджають про підйом рівня води на водосховищах України протягом 8-10 березня.

Українські синоптики попереджають про підйом рівня води на водосховищах України / golos.ua

Про це повідомляє прес-центр Державної служба України з надзвичайних ситуацій.

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"8-10 березня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському водосховищах продовжиться поступове послаблення та руйнування льодового покриву, на Дніпровському та Каховському водосховищах - льодохід, забереги та поступове очищення ділянок водосховищ від льоду", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, восьмого березня в Україні буде тепло і без опадів.