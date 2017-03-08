Синоптики попередили про підйом рівня води на водосховищах

09:20, 8 березня 2017
1308
0

Українські синоптики попереджають про підйом рівня води на водосховищах України протягом 8-10 березня. 

Українські синоптики попереджають про підйом рівня води на водосховищах України / golos.ua
Українські синоптики попереджають про підйом рівня води на водосховищах України / golos.ua

Про це повідомляє прес-центр Державної служба України з надзвичайних ситуацій.

Подарунок на 8 Березня: погода в Україні потішить теплом до +16°

"8-10 березня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському водосховищах продовжиться поступове послаблення та руйнування льодового покриву, на Дніпровському та Каховському водосховищах - льодохід, забереги та поступове очищення ділянок водосховищ від льоду", - сказано у повідомленні. 

Як повідомляв УНІАН, восьмого березня в Україні буде тепло і без опадів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин