До кінця доби та завтра у Києві очікується туман

На завтра у Києві синоптики прогнозують туман.

Очікується туман, видимість 200-500 м / Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

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«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 8 березня, вночі та вранці 9 березня у Києві очікується туман. Видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

В мерії просять водіїв бути уважними на дорогах, а пішоходам радять переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.