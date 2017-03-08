Київ накрило густим смогом з неприємним запахом (фото)

23:31, 8 березня 2017
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Увечері 8 березня місто Київ та передмістя столиці охопив густий смог.

44.ua
Київ накрило густим смогом / 44.ua

Як повідомляють користувачі соціальних мереж, також густий смог виник і в Броварах та Ірпені. При цьому відчувається неприємний запах гару.

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Зокрема, досить густий смог спостерігається на столичному масиві Позняки, де видимість сягає 50-100 метрів.

Як зазначає видання 44.ua, густий смог має виражений запах гару. Крім того, станом на 21:00 метеостанція аеропорту "Бориспіль" фіксує повний штиль.

Як повідомила 5 каналу речниця ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага, це те саме явище, яке було кілька місяців тому в мегаполісах. "Через певні погодні умови накопичується субпродути горіння, вихлопний дим від автомобілів. Треба звіритися з Гідрометеоцентром, яка вологість, вітер. Але ніяких пожеж, які могли спровокувати такий стан, який у нас в столиці зараз, у нас нема", - сказала вона.

#smog

Публикация от Kostyantyn Bikmulin (@naviy_k)

Свято святом, а на вулиці вже нахукали... #ilovekyiv #kyiv #смог

Публикация от Ілля (@vendigo18r)

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