Київ накрило густим смогом з неприємним запахом (фото)

Увечері 8 березня місто Київ та передмістя столиці охопив густий смог.

Київ накрило густим смогом / 44.ua

Як повідомляють користувачі соціальних мереж, також густий смог виник і в Броварах та Ірпені. При цьому відчувається неприємний запах гару.

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Зокрема, досить густий смог спостерігається на столичному масиві Позняки, де видимість сягає 50-100 метрів.

Як зазначає видання 44.ua, густий смог має виражений запах гару. Крім того, станом на 21:00 метеостанція аеропорту "Бориспіль" фіксує повний штиль.

Як повідомила 5 каналу речниця ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага, це те саме явище, яке було кілька місяців тому в мегаполісах. "Через певні погодні умови накопичується субпродути горіння, вихлопний дим від автомобілів. Треба звіритися з Гідрометеоцентром, яка вологість, вітер. Але ніяких пожеж, які могли спровокувати такий стан, який у нас в столиці зараз, у нас нема", - сказала вона.

Публикация от Denis Maslikov (@denis_maslikov) Мар 8 2017 в 1:05 PST

Публикация от Denis Maslikov (@denis_maslikov) Мар 8 2017 в 1:02 PST

#smog Публикация от Kostyantyn Bikmulin (@naviy_k) Мар 8 2017 в 12:54 PST