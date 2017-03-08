Київ накрило густим смогом з неприємним запахом (фото)
Увечері 8 березня місто Київ та передмістя столиці охопив густий смог.
Як повідомляють користувачі соціальних мереж, також густий смог виник і в Броварах та Ірпені. При цьому відчувається неприємний запах гару.
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Зокрема, досить густий смог спостерігається на столичному масиві Позняки, де видимість сягає 50-100 метрів.
Як зазначає видання 44.ua, густий смог має виражений запах гару. Крім того, станом на 21:00 метеостанція аеропорту "Бориспіль" фіксує повний штиль.
Як повідомила 5 каналу речниця ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага, це те саме явище, яке було кілька місяців тому в мегаполісах. "Через певні погодні умови накопичується субпродути горіння, вихлопний дим від автомобілів. Треба звіритися з Гідрометеоцентром, яка вологість, вітер. Але ніяких пожеж, які могли спровокувати такий стан, який у нас в столиці зараз, у нас нема", - сказала вона.
Погрузились во тьму! Раньше такого не было... За последние полгода в Киеве (Левый берег) это уже второй раз! Печаль... ----------------------------------------------- Twice in this year we seeing polluted air in Kyiv. We didn't see (live in this district more than 7 years) situation like this. Bad signal in ecology of city! #киев #позняки #харьковский #осокорки #левыйберег #смог #туман #дым #печаль #kyiv #kiev #kiew #smog #smoke #badbreath #pollutedair #ecology #badecology
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