У КМДА пояснили, чому Київ та передмістя охопив густий смог
Утворення метеорологічної димки над столицею є типовим явищем для мегаполісів і пов’язане виключно з погодними умовами.
Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА. Димка розвіється одразу, як тільки зміняться погодні умови, зокрема, інтенсивність руху повітря.
Затуманений Київ показали з висоти пташиного польоту (відео)
Міська влада звертається до водіїв із проханням бути максимально уважними на дорогах, а за можливості – не користуватися приватним автотранспортом. Пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
За прогнозом Українського гідрометцентру до кінця доби 8 березня, вночі та вранці 9 березня у Києві утримається туман, видимість 200-500м. При цьому швидкість вітру не перевищує 3 метрів на секунду, що спричинює так звану температурну інверсію: зміна температурного шару і відсутність вітру не дає підніматися вгору нижньому шару атмосфери.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 березня місто Київ та передмістя столиці охопив густий смог, який має виражений запах гару. Крім того, станом на 21:00 метеостанція аеропорту "Бориспіль" фіксує повний штиль.
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