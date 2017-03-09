Сьогодні в Україні без опадів, на півдні до +20° (карта)

08:07, 9 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 березня в Україні без опадів. На півдні до +20°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Сьогодні в Києві без опадів, удень +10°. Вітер південний і південно-східний, до 3.6 м/с.

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У Львові 9 березня пройде дощ, удень +11°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря +13°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Вінниці в четвер без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність. Температура +14°, вітер східний та північно-східний, до 3,9 м/с.

На півдні до УНІАН
На півдні до +20° / УНІАН

У Харкові у четвер без опадів, температура вдень +10°. Вітер південно-східний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +10°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вдень +21°, вітер північно-східний і південно-східний, до 3.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +10°. Вітер східний, до 7.1 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно, температура +12°, вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південно-східний та південно-східний, до 6,2 м/с.

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