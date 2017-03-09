Сьогодні в Україні без опадів, на півдні до +20° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 березня в Україні без опадів. На півдні до +20°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +10°. Вітер південний і південно-східний, до 3.6 м/с.
Синоптики попередили про підйом рівня води на водосховищах
У Львові 9 березня пройде дощ, удень +11°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря +13°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
У Вінниці в четвер без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність. Температура +14°, вітер східний та північно-східний, до 3,9 м/с.
У Харкові у четвер без опадів, температура вдень +10°. Вітер південно-східний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +10°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сонячно. Температура вдень +21°, вітер північно-східний і південно-східний, до 3.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +10°. Вітер східний, до 7.1 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно, температура +12°, вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південно-східний та південно-східний, до 6,2 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°