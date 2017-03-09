У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +10°

08:30, 9 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 9 березня, у столиці без опадів, удень до +10°.

УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +7°. Вітер південний і південно-східний, до 3.6 м/с.

Синоптики попередили про підйом рівня води на водосховищах

Сонце в столиці зійшло у 06:23, а зайде у 17:53.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Україні без опадів. На півдні до +20°.

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