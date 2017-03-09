Смог у Києві: синоптик розповіла про причини появи туману в столиці

08:26, 9 березня 2017
1291
0

Синоптик Наталка Діденко розповіла про причини появи смогу в Києві. За її словами, на таке явище впливає швидкість вітру і продукти теплової життєдіяльності міста.

Кияни також знову скаржаться на запах гару / УНІАН
Кияни також знову скаржаться на запах гару / УНІАН

Про це вона написала у своєму Facebook.

"У Києві зараз видимість 0 метрів. Ще раз. Нуль метрів. Швидкість вітру 1 м/с або штиль. Тому дим від автомобілів, точніше, гази, плюс різні продукти теплової життєдіяльності міста, плюс народ почав нещадно і активно палити зимові рештки", - повідомила вона.

У КМДА пояснили, чому Київ та передмістя охопив густий смог

"Результат - міський смог, дуже неприємне явище. Не лише за запахом неприємне, а й з певними наслідками. Бо якщо в людини є проблеми з диханням чи бронхо-легеневі недуги, то можуть бути загострення. Одна надія - що вдень трохи посилиться вітер і смог розчиниться", - додала синоптик.

Як повідомлялося, Київ накрило густим смогом з неприємним запахом. Прес-секретар ГУ ДСНС в місті Києві Світлана Водолага заявила, що це те ж саме явище, яке було кілька місяців тому в мегаполісах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин