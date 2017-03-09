Смог у Києві: синоптик розповіла про причини появи туману в столиці
Синоптик Наталка Діденко розповіла про причини появи смогу в Києві. За її словами, на таке явище впливає швидкість вітру і продукти теплової життєдіяльності міста.
Про це вона написала у своєму Facebook.
"У Києві зараз видимість 0 метрів. Ще раз. Нуль метрів. Швидкість вітру 1 м/с або штиль. Тому дим від автомобілів, точніше, гази, плюс різні продукти теплової життєдіяльності міста, плюс народ почав нещадно і активно палити зимові рештки", - повідомила вона.
У КМДА пояснили, чому Київ та передмістя охопив густий смог
"Результат - міський смог, дуже неприємне явище. Не лише за запахом неприємне, а й з певними наслідками. Бо якщо в людини є проблеми з диханням чи бронхо-легеневі недуги, то можуть бути загострення. Одна надія - що вдень трохи посилиться вітер і смог розчиниться", - додала синоптик.
Як повідомлялося, Київ накрило густим смогом з неприємним запахом. Прес-секретар ГУ ДСНС в місті Києві Світлана Водолага заявила, що це те ж саме явище, яке було кілька місяців тому в мегаполісах.
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