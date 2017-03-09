Туман у Києві зберігатиметься протягом 9-10 березня - ДСНС

Туман з погіршенням видимості у столиці утримається до 10 березня включно.

Туман в Києві / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Зараз у Києві відмічається туман з погіршенням видимості до 100-200 м, висока вологість повітря 95-99%, штиль.

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У приземному шарі по відношенню до висоти 500 м спостерігається інверсія - підвищення температури з висотою. Такий комплекс метеорологічних факторів сприяє накопиченню у повітрі біля поверхні землі забруднюючих речовин - діоксиду азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки та пилу. Ці погодні умови зберігатимуться протягом 9-10 березня.

У ДСНС додали, що на території Києва та області немає загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення.

Раніше повідомлялося, що утворення метеорологічної димки над столицею є типовим явищем для мегаполісів і пов’язане виключно з погодними умовами.