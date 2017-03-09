В результаті сходження лавини у Франції загинула людина, двоє пропали безвісти

Після сходження лавини на гірськолижному курорті у Франції загинула людина, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

У результаті сходження лавини у Франції загинув чоловік / alp.org.ua

Всі вони громадяни Нідерландів, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Читайте також У горах північної Італії при сходженні лавини загинула людина

Лавина зійшла на гірськолижному курорті Тінь 7 березня. Через погану видимість рятувальники не могли використовувати вертольоти, тому пробиратися до місця пригоди довелося пішки.

Нагадаємо, у лютому поруч з гірськолижним курортом Тінь в Альпах зійшла лавина. Тоді загинули чотири людини. Усього лавина накрила дев'ять осіб.

Лавина шириною 400 метрів зійшла в тій частині курорту, де немає підготовлених трас. Зазвичай в таких місцях катаються любителі екстремальних відчуттів.