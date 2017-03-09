Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води в Україні

Протягом 9-10 березня на водоймах України продовжиться послаблення та руйнування льодового покриву.

В Україні очікується підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"9-10 березня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському водосховищах продовжиться поступове послаблення та руйнування льодового покриву, закраїни, на Дніпровському та Каховському водосховищах - льодохід, забереги та поступове очищення ділянок водосховищ від льоду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, туман з погіршенням видимості у столиці утримається до 10 березня включно.