На Камчатці активізувався вулкан Безіменний

12:12, 9 березня 2017
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Вулкан Безіменний на Камчатці (РФ) вперше з 2012 року викинув хмару з попелу.

rulandinfo.ru
На Камчатці активізувався вулкан Безіменний / rulandinfo.ru

Після початку виверження вулкану було присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, проте пізніше код був підвищений до червоного. Це означає, що діяльність вулкана небезпечна для літаків, передає ТАСС з посиланням на Камчатську групу реагування на вулканічні виверження (KVERT).

На Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж)

"Почалося експлозивне виверження вулкана Безіменний. Сьогодні вдень хмара попелу була викинута на висоту 6-7 км над рівнем моря. Попіл продовжує надходити на поверхню, і ми чекаємо розвитку виверження з викидом попелу до 10-15 км", - повідомили в KVERT.

Нагадаємо, у лютому на італійському острові Сицилія активізувався знаменитий вулкан Етна.

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