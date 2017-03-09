На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°
У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах практично без опадів. На півдні температура до +14°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +9°... +14°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, місцями пройдуть дощі.
Сьогодні в Україні без опадів, на півдні до +20° (карта)
На трасі Київ – Ужгород зливи, температура в дорозі +10° ...+15°. У п'ятницю на цьому маршруті практично без опадів, температура до +13°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +12°.
У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +10°. 10 березня на цьому напрямку без опадів, температура +8° ...+12°.
За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +10° ... +14°. За даним напрямком в п'ятницю практично без опадів, температура до +10°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°