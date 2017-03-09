На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°

13:00, 9 березня 2017
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У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах практично без опадів. На півдні температура до +14°.

На автошляхах України практично без опадів / УНІАН
На автошляхах України практично без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +9°... +14°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, місцями пройдуть дощі.

Сьогодні в Україні без опадів, на півдні до +20° (карта)

На трасі Київ – Ужгород зливи, температура в дорозі +10° ...+15°. У п'ятницю на цьому маршруті практично без опадів, температура до +13°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +12°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +10°. 10 березня на цьому напрямку без опадів, температура +8° ...+12°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +10° ... +14°. За даним напрямком в п'ятницю практично без опадів, температура до +10°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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