У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Протягом 9-10 березня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде зберігатися значна лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 9-10 березня у зв'язку з відлигою у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 9-10 березня на водоймах України продовжиться послаблення та руйнування льодового покриву.