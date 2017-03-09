У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

14:30, 9 березня 2017
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Протягом 9-10 березня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде зберігатися значна лавинна небезпека.

УНІАН
У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 9-10 березня у зв'язку з відлигою у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 9-10 березня на водоймах України продовжиться послаблення та руйнування льодового покриву.

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