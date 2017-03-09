Затуманений Київ показали з висоти пташиного польоту (відео)
9 березня зранку Київ оповив туман, видимість упала до 100-200 м, була висока вологість повітря 95-99%, штиль.
На YouTube-каналі "Апострофа" опубліковано відео з густим київським туманом вранці 9 березня.
Київ накрило густим смогом з неприємним запахом (фото)
У приземному шарі по відношенню до висоти 500 м спостерігається інверсія - підвищення температури з висотою, що сприяє накопиченню у повітрі біля поверхні землі діоксиду азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки та пилу. Ці погодні умови зберігатимуться протягом 9-10 березня.
Раніше повідомлялося, що утворення метеорологічного серпанку над столицею є типовим явищем для мегаполісів і пов’язане виключно з погодними умовами.
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