Затуманений Київ показали з висоти пташиного польоту (відео)

15:53, 9 березня 2017
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9 березня зранку Київ оповив туман, видимість упала до 100-200 м, була висока вологість повітря 95-99%, штиль.

Київ огорнув туман / Скріншот
Київ огорнув туман / Скріншот

На YouTube-каналі "Апострофа" опубліковано відео з густим київським туманом вранці 9 березня.

Київ накрило густим смогом з неприємним запахом (фото)

У приземному шарі по відношенню до висоти 500 м спостерігається інверсія - підвищення температури з висотою,  що сприяє накопиченню у повітрі біля поверхні землі діоксиду азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки та пилу. Ці погодні умови зберігатимуться протягом 9-10 березня.

Раніше повідомлялося, що утворення метеорологічного серпанку над столицею є типовим явищем для мегаполісів і пов’язане виключно з погодними умовами.

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