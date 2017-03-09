В Австралії озеро забарвилося в рожевий колір

16:00, 9 березня 2017
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Вода в солоному озері у Мельбурні (Австралія) забарвилася в рожевий колір через вплив сонячного світла, високі температури і низький рівень опадів.

Рожеве озеро в Мельбурні / facebook.com, Parks Victoria
Рожеве озеро в Мельбурні / facebook.com, Parks Victoria

Водорості, які ростуть на дні озера, у таких погодних умовах виробляють червоні пігменти, передає Російська служба BBC з посиланням на адміністрацію парку Вестгейт.

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Аналогічний феномен періодично спостерігається в декількох озерах на території Іспанії, Канади та Сенегалу.

За словами співробітника Парків Вікторії Марка Нормана, забарвлення викликала невинна одноклітинна водорость під назвою Dunalliela.

"Вона (водорость) є повністю натуральним продуктом. Багато людей говорять нам, що це виглядає як промислова аварія або рожева фарба", - говорить Норман.

Вчений не рекомендує купатися в озері, оскільки на дні дуже багато солі і мулу. Вода в озері знову стане блакитною після зниження температури повітря та відновлення дощів.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство опублікувало знімки річки Ніл, пофарбованої в похмурий червоний колір.

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