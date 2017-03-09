В Австралії озеро забарвилося в рожевий колір
Вода в солоному озері у Мельбурні (Австралія) забарвилася в рожевий колір через вплив сонячного світла, високі температури і низький рівень опадів.
Водорості, які ростуть на дні озера, у таких погодних умовах виробляють червоні пігменти, передає Російська служба BBC з посиланням на адміністрацію парку Вестгейт.
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Аналогічний феномен періодично спостерігається в декількох озерах на території Іспанії, Канади та Сенегалу.
За словами співробітника Парків Вікторії Марка Нормана, забарвлення викликала невинна одноклітинна водорость під назвою Dunalliela.
"Вона (водорость) є повністю натуральним продуктом. Багато людей говорять нам, що це виглядає як промислова аварія або рожева фарба", - говорить Норман.
Вчений не рекомендує купатися в озері, оскільки на дні дуже багато солі і мулу. Вода в озері знову стане блакитною після зниження температури повітря та відновлення дощів.
Нагадаємо, Європейське космічне агентство опублікувало знімки річки Ніл, пофарбованої в похмурий червоний колір.
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