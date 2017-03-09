Завтра в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +19° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 березня в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +19°.

В Україні завтра практиески без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +4°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

У Львові 10 березня мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +3°, вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, до 2.9 м/с.

У Вінниці у п'ятницю пройде дощ. Температура вночі +3°, вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +5°, вдень +11°, вітер північно-східний, до 5.6 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +1°, вдень +10°. Вітер південно-східний, помірний.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +7°, вдень +19°. Вітер східний та південно-східний, до 5.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер східний, до 7.2 м/с.

У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +11°, вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер південно-східний, до 5.7 м/с.

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