Завтра в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +19° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 березня в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +19°.
У Києві завтра без опадів, вночі +4°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У Львові 10 березня мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +3°, вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, до 2.9 м/с.
У Вінниці у п'ятницю пройде дощ. Температура вночі +3°, вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +5°, вдень +11°, вітер північно-східний, до 5.6 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +1°, вдень +10°. Вітер південно-східний, помірний.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі +7°, вдень +19°. Вітер східний та південно-східний, до 5.6 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер східний, до 7.2 м/с.
У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +11°, вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер південно-східний, до 5.7 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°