У Києві завтра без опадів, удень до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері – до +5°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:23, а зайде у 17:53.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +19°.

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