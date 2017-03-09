У Києві завтра без опадів, удень до +10°

19:00, 9 березня 2017
609
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері – до +5°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°

Сонце в столиці зійде у 06:23, а зайде у 17:53.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин