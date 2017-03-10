В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +19° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +19°.
Сьогодні В Києві без опадів, удень +10°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°
У Львові 10 березня мінлива хмарність, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря +8°. Вітер західний та північно-західний, до 2.9 м/с.
У Вінниці у п'ятницю пройде дощ. Температура вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють зливу. Температура +11°, вітер північно-східний, до 5.6 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень +10°. Вітер південно-східний, помірний.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +11°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сонячно. Температура вдень +19°, вітер східний та південно-східний, до 5.6 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +11°. Вітер східний, до 7.2 м/с.
У Краматорську в п'ятницю хмарно, температура +11°, вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +11°. Вітер південно-східний, до 5.7 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°