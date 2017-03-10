В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +19° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +19°.

В Україні сьогодні практично без опадів / ourgreenworld.ru

Сьогодні В Києві без опадів, удень +10°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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У Львові 10 березня мінлива хмарність, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря +8°. Вітер західний та північно-західний, до 2.9 м/с.

У Вінниці у п'ятницю пройде дощ. Температура вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють зливу. Температура +11°, вітер північно-східний, до 5.6 м/с.

Прогноз на 10 березня / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень +10°. Вітер південно-східний, помірний.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +11°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вдень +19°, вітер східний та південно-східний, до 5.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +11°. Вітер східний, до 7.2 м/с.

У Краматорську в п'ятницю хмарно, температура +11°, вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +11°. Вітер південно-східний, до 5.7 м/с.

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