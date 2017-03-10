Сьогодні вдень у Києві до +10°, без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 березня в столиці без опадів, удень до +10°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°
Сонце в столиці зійшло у 06:23, а зайде у 17:53.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +19°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Вітер: 1.3 м/с
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