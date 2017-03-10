Сьогодні вдень у Києві до +10°, без опадів

08:30, 10 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 10 березня в столиці без опадів, удень до +10°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°

Сонце в столиці зійшло у 06:23, а зайде у 17:53.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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