Рятувальники попереджають про туман в Україні

09:24, 10 березня 2017
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Сьогодні, 10 березня, у багатьох областях України очікується туман.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України практично без опадів, на півдні температура до +14°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 10 березня в Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях та по м. Києву туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +19°.

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