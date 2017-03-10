Рятувальники попереджають про туман в Україні

Сьогодні, 10 березня, у багатьох областях України очікується туман.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 10 березня в Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях та по м. Києву туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +19°.