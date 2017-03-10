Жертвами циклону "Енаво" на Мадагаскарі стали п'ятеро людей

На Мадагаскар обрушився тропічний циклон "Енаво", загинули п'ять осіб.

Наслідки циклону "Енаво" / @CAREMadagascar

Через стихію близько 10 тисяч людей змушені були покинути свої будинки, передає ВВС.

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Рятувальники попереджають про загрозу повені, у тому числі в столиці Антананаріву. Зараз дощ ослаб, однак зберігаються сильні вітри.

З вівторка "Енаво" приніс на північний схід від Мадагаскару близько 30 см опадів, а швидкість вітру сягала 300 км/ч.

Нагадаємо, 28 лютого в штаті Міссурі (США) пронісся руйнівний торнадо. Дві людини загинули, ще кілька отримали травми.