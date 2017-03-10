На Закарпатті зійшло п’ять снігових лавин

Протягом 5-9 березня у Закарпатській області зійшло п’ять снігових лавин.

На Закарпатті зійшли снігові лавини / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Лавинним дозором сніголавинної станції Плай (Закарпатська обл.) було виявлено сходження п’яти лавин мокрого снiгу:

- з пiвнiчно-схiдної експозицiї г. Плай (висота вiдриву 1100 м над рівнем моря), об’єм 1800 куб. метрів, орiєнтовна дата сходження нiч 8 - 9 березня;

- з пiвнiчно-захiдної експозицiї г. Великий Верх: висота відриву 1050 м над рівнем моря, об’єм 1200 куб. м; висота вiдриву 1100 м над рівнем моря, об’єм 4800 куб. м; висота вiдриву 1050 м над рівнем моря, об’єм 180 куб. м; висота вiдриву 1200 м над рівнем моря, об’єм 2400 куб. м, якi зiйшли орiєнтовно 5-8 березня.

Зазначається, що лавини не завдали шкоди.

Рятувальники попереджають: 10 березня у зв'язку з відлигою у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься значна (3 рівень) лавинна небезпека.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, у багатьох областях України очікується туман.