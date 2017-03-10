Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні пройдуть дощі і похолодає.

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У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +2°, вдень +6°. У неділю також очікуються опади, +2°...+6°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°. У неділю пройде дощ, +1°...+5°.

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У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +7°, без опадів. У неділю вночі +3°, вдень +5°, дощ.

У Вінниці в суботу очікуються опади, температура повітря +1°...+5°. У неділю до +4°, пройде дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють зливи. У суботу температура вночі +5°, вдень +9°. У неділю +5°...+10°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +9°. У неділю +2°...+6°, без опадів.

Прогноз на 11 березня / УНІАН

Прогноз на 12 березня / УНІАН

У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +1°, вдень +11°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +2°...+8°.

У Сімферополі завтра ясно і без опадів, +5°...+19°. У неділю +6°...+17°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, температура до +10°.

У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +11°. У неділю температура до +6° хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +11°. У неділю +2°...+7°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до +1°. У неділю снігопад, вночі -3°, вдень 0°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +1°, вдень +6°. У неділю пройде сніг, вночі +1°, вдень до +3°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +8°. У неділю температура вдень +5°, пройде дощ.

У Сваляві завтра хмарно, +7°, у неділю без опадів, температура повітря -1° ...+5°.

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