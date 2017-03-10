Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні пройдуть дощі і похолодає.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +2°, вдень +6°. У неділю також очікуються опади, +2°...+6°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°. У неділю пройде дощ, +1°...+5°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +19° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +7°, без опадів. У неділю вночі +3°, вдень +5°, дощ.
У Вінниці в суботу очікуються опади, температура повітря +1°...+5°. У неділю до +4°, пройде дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють зливи. У суботу температура вночі +5°, вдень +9°. У неділю +5°...+10°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +9°. У неділю +2°...+6°, без опадів.
У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +1°, вдень +11°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +2°...+8°.
У Сімферополі завтра ясно і без опадів, +5°...+19°. У неділю +6°...+17°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, температура до +10°.
У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +11°. У неділю температура до +6° хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +11°. У неділю +2°...+7°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до +1°. У неділю снігопад, вночі -3°, вдень 0°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +1°, вдень +6°. У неділю пройде сніг, вночі +1°, вдень до +3°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +8°. У неділю температура вдень +5°, пройде дощ.
У Сваляві завтра хмарно, +7°, у неділю без опадів, температура повітря -1° ...+5°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+25°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +13°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +11°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+28°... +16°