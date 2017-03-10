На автошляхах України пройдуть дощі, на заході температура до +13°
На популярних українських маршрутах в найближчі дні пройдуть дощі, на заході в п'ятницю температура до +13°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +11°. Завтра на цьому маршруті очікуються опади, +5°...+9°. У неділю пройдуть дощі, до +10°.
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +7°... +13°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +9°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +3°...+8°.
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +10°... +11°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура +6°... +10°. У неділю пройдуть дощі, до +9°.
На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, температура +6°...+11°. Завтра по цьому маршруту практично без опадів. У неділю пройдуть дощі, до +11°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади. Температура в дорозі +7°... +10°. У суботу на цьому маршруті пройде дощ. У неділю зливи, температура до +6°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°