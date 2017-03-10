На автошляхах України пройдуть дощі, на заході температура до +13°

13:00, 10 березня 2017
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На популярних українських маршрутах в найближчі дні пройдуть дощі, на заході в п'ятницю температура до +13°.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +11°. Завтра на цьому маршруті очікуються опади, +5°...+9°. У неділю пройдуть дощі, до +10°.

Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)

На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +7°... +13°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +9°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +3°...+8°.

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +10°... +11°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура +6°... +10°. У неділю пройдуть дощі, до +9°.

На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, температура +6°...+11°. Завтра по цьому маршруту практично без опадів. У неділю пройдуть дощі, до +11°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади. Температура в дорозі +7°... +10°. У суботу на цьому маршруті пройде дощ. У неділю зливи, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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