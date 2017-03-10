Рятувальники попереджають про льодохід на водосховищах України

Сьогодні, 10 березня, на водосховищах України продовжиться послаблення та руйнування льодового покриву.

На водосховищах України продовжується руйнування льодового покриву / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"10 березня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському водосховищах продовжиться поступове послаблення та руйнування льодового покриву, закраїни, на Дніпровському та Каховському водосховищах - льодохід, забереги та та поступове очищення ділянок водосховищ від льоду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні пройдуть дощі і похолодає.