Повінь накрила південь Філіппін, одна людина загинула

У південній філіппінській провінції Сарангані після сильних дощів дві річки вийшли з берегів.

Повінь на Філіппінах / twitter.com @DZMMTeleRadyo

У результаті кілька районів виявилися затопленими. Місцева влада евакуювала близько 150 людей, передає Floodlist.

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Повінь призвела до загибелі 29-річного чоловіка. Також вода пошкодила чи зруйнувала кілька будівель.

Очікується, що холодний атмосферний фронт принесе зливи на ВІсайські острови і острів Мінданао.

Нагадаємо, у столиці Індонезії Джакарті пройшли проливні дощі, які призвели до повені.