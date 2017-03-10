Повінь накрила південь Філіппін, одна людина загинула

16:03, 10 березня 2017
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У південній філіппінській провінції Сарангані після сильних дощів дві річки вийшли з берегів.

Повінь на Філіппінах / twitter.com @DZMMTeleRadyo
Повінь на Філіппінах / twitter.com @DZMMTeleRadyo

У результаті кілька районів виявилися затопленими. Місцева влада евакуювала близько 150 людей, передає Floodlist.

Жертвами повеней у Зімбабве стали 246 осіб

Повінь призвела до загибелі 29-річного чоловіка. Також вода пошкодила чи зруйнувала кілька будівель.

Очікується, що холодний атмосферний фронт принесе зливи на ВІсайські острови і острів Мінданао.

Нагадаємо, у столиці Індонезії Джакарті пройшли проливні дощі, які призвели до повені.

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