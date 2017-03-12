У високогір'ї Карпат зберігається загроза сходження лавин - рятувальники

09:55, 12 березня 2017
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Лавинна небезпека зберігається у зв'язку із снігопадами.

Про лавинну небезпеку попередили у високогір'ї Карпат / zak.depo.ua
Про лавинну небезпеку попередили у високогір'ї Карпат / zak.depo.ua

У високогір’ї Карпат зберігається велика загроза сходження лавини. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Зазначається, що рівень лавинної небезпеки зберігається на 3 рівні.

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"За прогнозами Укргідрометцентру,  12 березня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 5-9 березня у Закарпатській області зійшло п’ять снігових лавин.

Лавинним дозором сніголавинної станції Плай (Закарпатська обл.) було виявлено сходження п’яти лавин мокрого снiгу:

- з пiвнiчно-схiдної експозицiї г. Плай (висота вiдриву 1100 м над рівнем моря), об’єм 1800 куб. метрів, орiєнтовна дата сходження нiч 8 - 9 березня;

- з пiвнiчно-захiдної експозицiї г. Великий Верх: висота відриву 1050 м над рівнем моря, об’єм 1200 куб. м; висота вiдриву 1100 м над рівнем моря, об’єм 4800 куб. м; висота вiдриву 1050 м над рівнем моря, об’єм 180 куб. м; висота вiдриву 1200 м над рівнем моря, об’єм 2400 куб. м, якi зiйшли орiєнтовно 5-8 березня.

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