Гідрометцентр попереджає про підйом рівня води на лiвих притоках Днiстра у трьох областях

17:57, 12 березня 2017
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12-13 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очiкується зростання рівнів води на 0,2-0,7 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.

На рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля / УНІАН
На рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію гідрометцентру.

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Крім того, на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, Сіверського Донця, притоках середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків.

Також, як відомо, у високогір'ї Карпат зберігається загроза сходження лавин.

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