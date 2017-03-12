Гідрометцентр попереджає про підйом рівня води на лiвих притоках Днiстра у трьох областях

12-13 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очiкується зростання рівнів води на 0,2-0,7 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.

На рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію гідрометцентру.

Читайте також Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)

Крім того, на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, Сіверського Донця, притоках середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків.

Також, як відомо, у високогір'ї Карпат зберігається загроза сходження лавин.