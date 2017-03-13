Через сильний снігопад і шторм на півночі Канади без світла залишилися 70 тисяч людей – ЗМІ
Близько 70 тис. споживачів залишилися без енергопостачання в атлантичній канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор через сильний снігопад, що супроводжувався штормовим вітром.
Як повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CTV, шторм з Атлантики вдарив по регіону в суботу. За даними Національного метеобюро, місцями випало до 40 см снігу. Метеостанції зафіксували максимальний порив вітру, що сягав 180 км на годину (50 м на секунду).
У Рейк'явіку випала рекордна кількість снігу (відео)
Напередодні негода стала причиною скасування усіх поромів, які курсують між провінцією Ньюфаундленд і Лабрадор та провінцією Нова Шотландія. Крім того, в аеропортах регіону були скасовані авіарейси. Найбільша повітряна гавань провінції в місті Сент-Джонс досі повністю знеструмлена.
Владі регіону ще належить підрахувати збитки від цього шторму. Повідомляється, що пориви вітру на узбережжі перевернули кілька приватних житлових будинків, у сотнях будівель зірвано дах і вибито скло. У деяких районах штормовим вітром перевернуто важкі автофури. Про жертви і постраждалих поки інформації не надходило.
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