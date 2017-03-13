В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +15°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.
Гідрометцентр попереджає про підйом рівня води на лiвих притоках Днiстра у трьох областях
У Львові 13 березня пройде дощ, удень +7°. Вітер північний, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +8°. Вітер північний і північно-східний, до 3.6 м/с.
У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вдень +8°. Вітер північний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють зливу. Температура +12°, вітер північний і північно-східний, до 7.0 м/с.
У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень +9°. Вітер східний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +11°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +15°, вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 7.3 м/с.
У Краматорську в понеділок хмарно, температура +10°, вітер східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +10°. Вітер східний, до 5.1 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°