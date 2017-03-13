В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (карта)

08:04, 13 березня 2017
708
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +15°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

Сьогодні в Києві без опадів, удень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.

Гідрометцентр попереджає про підйом рівня води на лiвих притоках Днiстра у трьох областях

У Львові 13 березня пройде дощ, удень +7°. Вітер північний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +8°. Вітер північний і північно-східний, до 3.6 м/с.

У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вдень +8°. Вітер північний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють зливу. Температура +12°, вітер північний і північно-східний, до 7.0 м/с.

Прогноз на 13 березня / УНІАН
Прогноз на 13 березня / УНІАН

У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень +9°. Вітер східний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +11°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +15°, вітер мінливий, до 3,4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 7.3 м/с.

У Краматорську в понеділок хмарно, температура +10°, вітер східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +10°. Вітер східний, до 5.1 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин