В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +15°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

Сьогодні в Києві без опадів, удень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.

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У Львові 13 березня пройде дощ, удень +7°. Вітер північний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +8°. Вітер північний і північно-східний, до 3.6 м/с.

У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вдень +8°. Вітер північний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють зливу. Температура +12°, вітер північний і північно-східний, до 7.0 м/с.

Прогноз на 13 березня / УНІАН

У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень +9°. Вітер східний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +11°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +15°, вітер мінливий, до 3,4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 7.3 м/с.

У Краматорську в понеділок хмарно, температура +10°, вітер східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +10°. Вітер східний, до 5.1 м/с.

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