У Києві сьогодні без опадів, температура до +7°

08:30, 13 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 13 березня, у столиці без опадів, вдень до +7°.

Сьогодні В Києві без опадів / elektraua.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері +2°. Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.

Гідрометцентр попереджає про підйом рівня води на лiвих притоках Днiстра у трьох областях

Сонце в столиці зійшло у 06:17, а зайде у 17:58.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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