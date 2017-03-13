Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках

09:28, 13 березня 2017
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Сьогодні, 13 березня, на річках України очікується ріст рівнів води.

Фото УНІАН
На ріках України оікуються підйоми рівнів води /  УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"13 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопільська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується ріст рівнів води на 0,2 - 0,7 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, Сіверському Дінці, притоку Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, 13 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +15°.

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