Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках

Сьогодні, 13 березня, на річках України очікується ріст рівнів води.

На ріках України оікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Через сильний снігопад і шторм на півночі Канади без світла залишилися 70 тисяч людей – ЗМІ

"13 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопільська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується ріст рівнів води на 0,2 - 0,7 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, Сіверському Дінці, притоку Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, 13 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +15°.