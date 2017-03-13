Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з вівторка очікується похолодання (карта)
Цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується похолодання.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +15°. У східних областях температура до +10°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +7°. На півночі вдень до +9°, на заході до +8°.
У вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і похолодає. Вдень на півдні країни до +10°.
У середу, 15 березня, в Україні практично без опадів, на сході та заході вночі стовпчик термометра опуститься до 0°. Вдень найтепліше буде на півдні - до +11°.
У четвер по всій країні пройдуть дощі. Вночі в Україні -3°...+3°, вдень на півдні та сході до +10°.
У п'ятницю по країні місцями очікуються опади. На півдні і сході температура вдень до +9°, в інших регіонах +5°...+8°.
18 та 19 березня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до 0°, на решті території +1°...+4°. Вдень температура по країні +8°...+11°. У неділю вночі на сході до +1°, вдень в Україні +7°...+11°.
Народний прогноз
13 березня зазвичай наступає потепління, і все прикмети прихильні до нього. Наприклад, якщо собака довго відмовлялася від їжі і була млявою, а тепер ожила, значить, вона відчуває тепло. 14 березня - якщо прилітають граки, значить, літо буде мокрим і вологим.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (карта)
15 березня - якщо гуси змащують пір'я, чистять його - бути поганій, дощовій погоді. 16 березня - якщо півень кричить дзвінко й задерикувато, значить, літо буде теплим.
17 березня слід звернути увагу на вечірнє небо. Якщо хмар немає, зірки яскраві і їх добре видно, то літо буде родючим.
18 березня - якщо чується крик воронів, слід звернути увагу, в який бік вони кричать. Якщо на північ, отже, бути негоді. 19 березня варто звернутися до власного самопочуття. Якщо суглоби німіють, то бути поганій погоді.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°