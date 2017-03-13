Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з вівторка очікується похолодання (карта)

Цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується похолодання.

В Україні цього тижня очікуються дощі / tivasyk.info

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +15°. У східних областях температура до +10°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +7°. На півночі вдень до +9°, на заході до +8°.

Прогноз на 13 березня / УНІАН

У вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і похолодає. Вдень на півдні країни до +10°.

Прогноз на 14 березня / УНІАН

У середу, 15 березня, в Україні практично без опадів, на сході та заході вночі стовпчик термометра опуститься до 0°. Вдень найтепліше буде на півдні - до +11°.

Прогноз на 15 березня / УНІАН

У четвер по всій країні пройдуть дощі. Вночі в Україні -3°...+3°, вдень на півдні та сході до +10°.

Прогноз на 16 березня / УНІАН

У п'ятницю по країні місцями очікуються опади. На півдні і сході температура вдень до +9°, в інших регіонах +5°...+8°.

Прогноз на 17 березня / УНІАН

18 та 19 березня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до 0°, на решті території +1°...+4°. Вдень температура по країні +8°...+11°. У неділю вночі на сході до +1°, вдень в Україні +7°...+11°.

Прогноз на 18 березня / УНІАН

Прогноз на 19 березня / УНІАН

Народний прогноз

13 березня зазвичай наступає потепління, і все прикмети прихильні до нього. Наприклад, якщо собака довго відмовлялася від їжі і була млявою, а тепер ожила, значить, вона відчуває тепло. 14 березня - якщо прилітають граки, значить, літо буде мокрим і вологим.

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15 березня - якщо гуси змащують пір'я, чистять його - бути поганій, дощовій погоді. 16 березня - якщо півень кричить дзвінко й задерикувато, значить, літо буде теплим.

17 березня слід звернути увагу на вечірнє небо. Якщо хмар немає, зірки яскраві і їх добре видно, то літо буде родючим.

18 березня - якщо чується крик воронів, слід звернути увагу, в який бік вони кричать. Якщо на північ, отже, бути негоді. 19 березня варто звернутися до власного самопочуття. Якщо суглоби німіють, то бути поганій погоді.

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