Жертвами циклону "Енаво" на Мадагаскарі стали 38 осіб
Не менше 38 людей загинули, 180 отримали травми на Мадагаскарі у результаті циклону "Енаво", який накрив острів.
Циклон накрив Мадагаскар минулого вівторка, через негоду більше 53 тисяч людей були змушені покинути свої будинки, передає Al Jazeera.
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За словами місцевих чиновників, оцінити збиток, нанесений стихією, поки неможливо, оскільки через поломки обладнання складно зв'язатися з деякими населеними пунктами.
"Енаво" приніс на острів проливні дощі і вітри, швидкість яких досягала 225 км/год (відповідає 4 категорії урагану). Після виходу на сушу він ослаб і продовжує рухатися на південь.
Нагадаємо, близько 70 тис. споживачів залишилися без енергопостачання в атлантичній канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор через сильний снігопад, що супроводжувався штормовим вітром.
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