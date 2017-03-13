У Києві зафіксували новий температурний рекорд
У ніч на 11 березня у Києві температура повітря була рекордно високою.
Температура повітря не опустилась нижче +6,1°, що перевищило рекорд для цієї дати на 1,5°, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (карта)
Зазначається, що це вже третій температурний рекорд, зафіксований метеорологами обсерваторії у березні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується похолодання.
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