У Києві зафіксували новий температурний рекорд

12:04, 13 березня 2017
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У ніч на 11 березня у Києві температура повітря була рекордно високою.

Фото УНІАН
У Києві зафіксували черговий температурний рекорд / УНІАН

Температура повітря не опустилась нижче +6,1°, що перевищило рекорд для цієї дати на 1,5°, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (карта)

Зазначається, що це вже третій температурний рекорд, зафіксований метеорологами обсерваторії у березні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується похолодання.

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